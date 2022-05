Wittenberg zeichnet vier Menschen mit dem Cranach-Preis aus

Seit Mittwochabend gibt es vier neue Preisträger: Eva Löber, Gerd Gruber, Marco Glaß und Burkhard Müller. Was sie dazu sagen.

Wittenberg/MZ - Eilig hat es die Stadt nicht mit der offiziellen Pressemitteilung. Erst zwei Tage nach Kür der Cranachpreisträger am Mittwochabend im Stadtrat (die MZ berichtete) liegen der Öffentlichkeit die Begründungen für die vier Entscheidungen schriftlich vor. Der Freude der Ausgezeichneten tut dies freilich keinen Abbruch. Eva Löber, Gerd Gruber, Marco Glaß und Burkhard Müller, so heißen die Träger des Lucas-Cranach-Preises 2022, zeigten sich gegenüber der MZ sämtlich hocherfreut über die Würdigung ihres Engagements für Wittenberg. Und darum geht es ja: Menschen auszuzeichnen, die sich in besonderer Weise um das Gemeinwesen bemühen. Die vier Genannten sind der siebte Jahrgang des 2016 erstmals vergebenen neuen Lucas-Cranach-Preises.