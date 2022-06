Wittenberg wählt 2022 neuen Oberbürgermeister - doch Parteien sind sich bei Terminfindung uneins

Was ist der beste Termin?

Wittenberg/MZ - Die Bürgerinnen und Bürger der Lutherstadt Wittenberg werden voraussichtlich am 27. Februar einen neuen Oberbürgermeister wählen oder den bisherigen im Amt bestätigen. Der Hauptausschuss des Stadtrats verständigte sich am Donnerstag auf den seitens der Verwaltung vorgeschlagenen Termin, der damit am 1. Dezember im Stadtrat beschlossen werden kann. Da es sich um die Oberbürgermeisterwahl handelt, soll zudem nicht Amtsinhaber Torsten Zugehör (parteilos) sondern dessen Stellvertreter, Bürgermeister Jochen Kirchner, zum Wahlleiter bestimmt werden.