Wittenberg-Touristen sollen zahlen

Wittenberg/MZ - Die Pläne der Stadt Wittenberg zur Einführung eines Gästebeitrags im kommenden Jahr nehmen Gestalt an. Es liegt jetzt ein Satzungsentwurf vor, der bei der ersten Stadtratssitzung 2023, am 1. Februar, beschlossen werden könnte. Damit strebt die Lutherstadt an, den Gästebeitrag zum Saisonstart 1. April einzuführen und zunächst ausschließlich die Übernachtungsgäste zu belangen, nachdem bei den Tagesgästen – eine sehr große Gruppe im Wittenberg-Tourismus – noch diverse Fragen zu klären sind, wie sich im politischen Beratungsprozess herausgestellt hatte. Tagestouristen sollen daher erst ein Jahr später zur Kasse gebeten werden.