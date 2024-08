Eine 24 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen in Wittenberg sexuell belästigt worden. Die Polizei konnte den Täter stellen.

Vorfall in Wittenberg

Wittenberg. - Eine 24 Jahre alte Frau ist am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr an der Einmündung Lutherstraße/Bürgermeisterstraße in Wittenberg sexuell belästigt worden. Das teilte die Polizei mit.

Die 24-jährige gab an, unsittlich durch einen unbekannten Mann berührt worden zu sein. Die Polizei habe den Beschuldigten in Höhe des Seiteneingangs zum Arsenal in der Klosterstraße stellen können, hieß es. Der 66 Jahre alte Wittenberger habe die Tat eingeräumt.

Die Polizei hat gegen den Mann ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Frau blieb den Angaben zufolge unverletzt.