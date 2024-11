Nach einem Unfall wird in Wittenberg eine Jugendliche gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Wittenberg ereignete sich ein Unfall mit einer jungen Radfahrerin.

Wittenberg/MZ. - Am 06. November befuhr ein 56-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer um 12.45 Uhr in Wittenberg die Wichernstraße aus Richtung Sternstraße kommend mit der Absicht, die Falkstraße in Richtung Bachstraße zu überqueren.

Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten jugendlichen Radfahrerin, welche die Falkstraße aus Richtung Zimmermannstraße kommend in Richtung Schillerstraße befuhr. Die Jugendliche kam in der Folge zu Fall, stand aber sogleich wieder auf. Nach Angaben des Pkw-Fahrers sei er ausgestiegen und habe versucht, Kontakt zur Radfahrerin aufzunehmen. Auf mehrfache Nachfragen durch den Pkw-Fahrer, habe sie angegeben, nicht verletzt zu sein.

Polizeirevier Wittenberg: Telefonnummer 03491 / 46 90 oder per Mail an [email protected].

Daraufhin sei sie auf ihr Rad gestiegen und in Richtung Schillerstraße weitergefahren. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und / oder zur Identität der jungen Radfahrerin machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg zu melden.