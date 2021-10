Wittenberg lädt am Freitag zur Lichternacht

Wittenberg/MZ - Zur mittlerweile 12. Lichternacht mit Mitternachtsshopping laden am heutigen Freitag, dem 1. Oktober, die Händler der Wittenberger Altstadt ein. In Aussicht stellen sie „eine Nacht voller Formen, Licht und Farben“, heißt es in einer Ankündigung. Die Besucher sind eingeladen zum Flanieren, Shoppen und Staunen. Bis 23 Uhr haben die teilnehmenden Geschäfte an diesem Tag geöffnet. Zum besonderen Einkaufserlebnis soll es „attraktive Events, kleine Snacks, Drinks und vieles mehr“ geben. Traditionell werden Lichter und Formen die Wittenberger Altstadt in ein besonderes Licht hüllen und damit für eine romantische Atmosphäre sorgen.

Auf dem Marktplatz präsentieren sich die Autohäuser Mercedes Peter und KIA mit Fahrzeugen. Zwischen den Denkmalen wird eine Bühne aufgebaut sein, von der aus Axel Winde und die Sängerin Fabienne eine musikalische Umrahmung bieten. Denny Hertel, Elena Bianchi und Jan von Suppengrün begleiten die Besucher der Lichternacht mit Musik durch die Straßen der Innenstadt. Ebenfalls auf dem Marktplatz soll für das leibliche Wohl mit einem Bratwurst- und Bierstand gesorgt werden. Für Weinliebhaber wird es den Angaben zufolge auf dem nördlichen Kirchplatz eine kleine Weinbar geben.

Als Highlight dieser Lichternacht kündigen die Organisatoren - die Mitglieder des Gewerbevereins und die Sektion Altstadt - eine Lasershow an, die um 23 Uhr auf dem Marktplatz beginnen soll.