Kreisvolkshochschule und Gleichstellungsbeauftragter des Landkreises bieten Studienreise nach England an, Thema ist die Frauenrechtsbewegung.

Wittenberg/MZ. - „Das ist“, sagt Reinhard Pester am Dienstag in seinem Büro im Landratsamt, „nicht irgendeine Reise nach England.“ Sondern eine besondere. Eine, die sich auf die Spuren der Suffragetten begibt, der Frauenrechtlerinnen in Großbritannien, die sich unter anderem für ein allgemeines Frauenwahlrecht einsetzten, zunächst mit passivem Widerstand, mit Störungen offizieller Veranstaltungen bis hin zu Hungerstreiks. Anfang des 20. Jahrhunderts radikalisierten sich Teile der Bewegung.