Wieder Ärger am Alten Bahnhof in Wittenberg

Die Polizei ermittelt erneut gegen einen jungen Mann in Wittenberg.

Wittenberg - Am Donnerstag gegen 13.40 Uhr meldete ein Zeuge, dass Am Alten Bahnhof in Wittenberg ein junger Mann auf der Motorhaube eines PKW liegt und sich fotografieren lässt. Die Polizeibeamten konnten den Mann dort zwar nicht mehr antreffen, allerdings stellten sie diverse Beschädigungen auf der Motorhaube des PKW Chevrolet fest.

Anhand einer Personenbeschreibung wurde im naheliegenden Einkaufsmarkt in der Dessauer Straße nachgefragt. Dort war dieser tatverdächtige Mann dem Verkaufspersonal bekannt. Er soll zuletzt gegen 13 Uhr im Geschäft gewesen sein und habe alkoholische Getränke entwendet.

Am Abend gegen 19.15 Uhr trafen ihn die Polizeibeamten dort auch persönlich an, nachdem das Verkaufspersonal einen erneuten Ladendiebstahl gemeldet hatte. Der 22-jährige Täter, welcher derzeit in Wittenberg wohnt, ist bei der Polizei bereits bekannt.

Er wurde vom Personal beobachtet, wie er im Markt in seinen Rucksack diverse Lebensmittel und alkoholische Getränke packte. Er verließ den Markt ohne zu bezahlen und versteckte sein Diebesgut unter einem parkenden PKW. Gegen den Mann wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. (mz/red)