Die geplante Verdopplung der Lkw-Maut ab Dezember verursacht Ärger in der Branche. Wie Spediteure im Landkreis Wittenberg mit den Mehrkosten umgehen und was dies für Endkunden bedeutet.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ. - Spediteure und Logistikunternehmen in der Umgebung sind zunehmend in Sorge. Nach den Kostenexplosionen für Kraftstoff, Engpässen in der Corona-Krise und dem Ringen um Personal trifft es das Gewerbe nun erneut: Auf Speditionen kommen ab diesem Dezember aufgrund eines CO₂-Aufschlags drastische Mehrkosten zu. Dann soll die Maut für Lkw auf Deutschlands Straßen erweitert werden, und zwar auf fast das Doppelte. Was das für Speditionen im Landkreis bedeutet und warum die Maut-Erhöhung kaum noch zu stemmen ist, hat die MZ von hiesigen Logistikern erfahren.