Wettstreit der Sänger beim Landes-Chorfest

Wittenberg/MZ/cus - Mit Abstand im Chor zu singen, das ist eine sehr ungewohnte Herausforderung. Dieser stellten sich am Wochenende dennoch mehrere Chöre, um ihr Leistungsvermögen zu demonstrieren und gleichzeitig ihr Können bewerten zu lassen.

Denn Landes-Chorfeste - das sechste in Sachsen-Anhalt wurde nun in Wittenberg ausgetragen - sollen nicht nur die Tradition der Liedpflege und den Reichtum des Singens in den vielfältigen Lebensumständen aufzeigen. Sie sollen Chören auch Empfehlungen, Hilfe und Rat für ihre weitere qualitative Entwicklung geben.

Für die Chorkonzerte mit Bewertung, die am Sonnabend im Wittenberger Stadthaus auftraten, waren Ensemble aus Wippra, Magdeburg und Halle angekündigt. Zudem traten Chöre im Amphitheater am Lutherhaus auf, hier war unter anderen der Reinsdorfer Volkschor zu hören. Das Abschlusskonzert am Abend war wie ein Nachmittagskonzert in der Stadtkirche zu erleben.