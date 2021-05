Wert liegt im Landkreis Wittenberg noch über 100

Wittenberg - Die Sieben-Tage-Inzidenz von 89 am Sonnabend und damit ein Wert unter 100 war vorerst nur ein Ausrutscher. Am Sonntag gab das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 102 für den Landkreis Wittenberg an. Während am Sonnabend gegenüber dem Vortag 27 Neuinfektionen gemeldet wurden, sind am Sonntag nur sieben hinzugekommen.

Aktuell gelten 347 Patienten als mit dem Corona-Virus infiziert und davon 90 Prozent mit der britischen Virusmutation. 258 Patienten sind bisher im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion gestorben. (mz)