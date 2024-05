Lust auf ein Fotoshooting? Tourismusverband will fröhliche Familien ablichten

Wittenberg/MZ. - Welches Mädchen träumt nicht davon, irgendwann einmal Prinzessin oder Königin zu sein und vielleicht in ihrem Lieblingskleid in oder an einem echten Schloss fotografiert zu werden? Und welches Elternteil zeigt nicht gern Fotografien ihrer Kinder oder der gesamten Familie, die vor einer malerischen Kulisse von einem professionellen Fotografen aufgenommen worden sind? Ob träumende Kinder oder stolze Eltern, alle haben jetzt die Möglichkeit, sich sozusagen für ein professionelles Fotoshooting zu bewerben. Denn es werden einheimische Models gesucht.