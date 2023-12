Besondere Tradition Wittenberg feiert Weihnachten: Der Weihnachtsmann auf der Stadtkirche

In Wittenberg hat sich eine einzigartige Weihnachtstradition etabliert: Der Weihnachtsmann ruht in der Tümerwohnung der Stadtkirche und erscheint am Heiligabend, um die Kinder zu beobachten und Geschenke zu verteilen. Warum das so ist und was das zu bedeuten hat.