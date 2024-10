Wittenberg/Berlin/MZ - Seit einem schweren Hackerangriff auf die Johannesstift Diakonie am Wochenende muss das Wittenberger Krankenhaus „Paul Gerhardt Stift“ im eingeschränkten Betrieb arbeiten. Am Montag seien alle Operationen, die nicht dringend medizinisch notwendig waren, abgesagt worden, sagte Krankenhaus-Sprecherin Janet Pötzsch der MZ. Patienten seien teilweise wieder nach Hause geschickt worden.

Denn das evangelische Krankenhaus habe aktuell Zugriff auf keinerlei Digitaldaten, etwa Patientenakten. Pötzsch betonte, dass Notoperationen weiterhin stattfänden. Die Rettungsstelle des Krankenhauses wird vorerst allerdings nicht von Rettungswagen angefahren, Patienten werden auf andere Krankenhäuser verteilt.

Berliner Polizei ermittelt wegen Erpressung und Computer-Sabotage

Grund für den eigeschränkten Betrieb ist ein schwerwiegender Hackerangriff auf den Krankenhaus-Betreiber, die Johannesstift Diakonie. Das Unternehmen hatte am Sonntag einen „externen Angriff“ auf sämtliche zentrale Server öffentlich gemacht. „Alle Server wurden durch einen sogenannten Crypto-Überfall verschlüsselt, so dass wir zurzeit keinen Zugriff darauf haben“, erklärte die Johannesstift Diakonie. „Der Großteil der IT-Systeme in den Einrichtungen ist damit ausgefallen.“

Die Johannesstift Diakonie betreibt neben dem „Paul Gerhardt Stift“ unter anderem sieben Krankenhäuser in Berlin und eins in Mecklenburg-Vorpommern. Sie hat nach eigenen Angaben mehr als 10.000 Mitarbeiter.

Johannesstift Diakonie arbeitet an Wiederherstellung der Systeme

Der Berliner Polizei bestätigte der MZ am Montag, dass sie Ermittlungen in dem Fall aufgenommen hat. „Ermittelt wird wegen des Verdachts der Erpressung und des Verdachts der Computersabotage“, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die eingeleiteten Ermittlungen wegen Erpressung legen aber den Verdacht nahe, dass Täter eine Lösegeld-Forderung gestellt haben. Laut Johannesstift Diakonie ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) eingeschaltet worden - die Behörde ist für schwerwiegende Hacking-Fälle in Deutschland zuständig.

Der angegriffene Krankenhausbetreiber erklärte, in allen Einrichtungen seien Notfallsysteme gestartet worden. „Unsere IT arbeitet derzeit an verschiedenen Optionen zur Wiederherstellung der Systeme.“ Es sei ein zentrales Krisenteam eingesetzt worden, sie die Johannesstift Diakonie. „In allen dezentralen Einrichtungen der Johannesstift Diakonie wie Krankenhäusern, Pflege & Wohnen, den Servicebereichen und der Sozialwirtschaft greifen die Notfallkonzepte und der Betrieb läuft stabil.“ Die Kommunikation per Telefon funktioniere weiterhin.

Erinnerungen an Hacker-Angriff in Anhalt-Bitterfeld

Der Fall weckt Erinnerungen an den Hackerangriff auf die Kommunalverwaltung des Landkreises Anhalt-Bitterfeld 2021. Damals hatten Cyberkriminelle ebenfalls Serverdaten verschlüsselt und eine Lösegeldforderung gestellt. Die Verwaltung war über Monate kaum arbeitsfähig, der Katastrophenfall wurde ausgerufen.