Waschanlage für Schläuche im Landkreis Wittenberg defekt

Was bedeutet das für künftige Einsätze?

Wittenberg - Nach Feuerwehreinsätzen wie zuletzt in Reuden und Wartenburg, müssen die Löschschläuche überprüft und gewaschen werden. Das ist Pflicht, denn es könnte sein, dass die Schläuche beim Einsatz beschädigt wurden und vielleicht sogar ein Leck aufweisen. Dadurch verliert die Spritze an Wasserdruck - der Schlauch könnte im schlimmsten Fall platzen.

Um das zu verhindern, werden die Schläuche nach einem Einsatz in der Feuertechnischen Zentrale (FTZ) des Landkreises Wittenberg überprüft und gereinigt. Das ist seit etwa 15. Juni nicht möglich, weil die Schlauchreinigungsanlage einen Defekt aufweist, berichtet Landkreissprecher Roland Gauert.

„Aufgrund eines defekten Ventils können die Druckprüfungen nach dem Waschgang nicht durchgeführt werden“, heißt es vom Landkreis. Doch bedeutet das nun, dass die betroffenen Wehren nicht mehr genug überprüfte Schläuche für ihre nächsten Einsätze haben? „Nein“, betont Gauert und gibt Entwarnung. „Wir haben bei uns in der FTZ ein großes Schlauchlager. Es sind jederzeit genügend Schläuche vorhanden.“

Die Feuerwehrschläuche, die bei den vergangenen Einsätzen benutzt wurden, werden vorübergehend in der Reinigungsanlage in Dessau-Roßlau gewartet. „Man hilft sich gegenseitig“, sagt Gauert. Voraussichtlich ab dem kommenden Wochenende soll nach Auskunft des Landkreissprechers die Löschwaschanlage in Wittenberg wieder vollständig funktionieren. (mz)