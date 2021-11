Was Gästen diese Woche in der Rottaer Gassmühle geboten wird

Rotta/MZ/PAD - Für ein volles Haus in der Rottaer Gassmühle sorgten am vorigen Sonnabend die beiden Liedermacher Karl Neukauf und Ilka Posin. Bis auf den letzten Platz war die Veranstaltung besetzt, „wir mussten sogar einige Gäste wieder nach Hause schicken, weil der Platz im Kuhstall nicht ausgereicht hat“, berichtet der Gastgeber Torsten Sielaff. Daher habe er sich dazu entschlossen, künftig Plätze zu reservieren. Wer also sicher gehen will, Einlass zu finden, kann sich per E-Mail oder Whatsapp anmelden.

Kultur wird natürlich auch in dieser Woche im gemütlichen Kuhstall der Gassmühle geboten. Am Donnerstag wird eine deutsche Liebeskomödie von und mit Florian David Fitz aus dem Jahr 2012 gezeigt. Marie, die sich in den Messias verliebt, ohne dies zu ahnen, schmeißt ihre Hochzeitspläne hin und versucht, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Der Gottessohn indes bereitet die Apokalypse vor. Alles in allem ein Film, in dem es viel zu lachen und zu schmunzeln gibt. In den verschiedenen liebenswerten Rollen sehen die Gäste unter anderem die Schauspieler Jessica Schwarz, Henry Hübchen, Hannelore Elsner und Michael Gwisdek.

Neben dem Kulturfilmabend am Donnerstag, 19 Uhr, wird Antonia Hausmann am Freitag einen „musikalischen Leckerbissen“ bieten. Hausmann versucht in ihren Kompositionen die musikalischen Einflüsse zu vereinen, welche sie in den letzten Jahren geprägt haben: das klassische Repertoire, die Jazz-Ausbildung, das Entdecken und Spielen von Popmusik, das Vorhaben und Bestreben, die Emotionen, welche im Pop stecken, in die Klangsprache des Jazz und auf ihre Posaune zu übertragen. „Ihre Musik ist geprägt von Struktur, Klarheit und auskomponierten Passagen“, heißt es in der Ankündigung zum Freitag, 19 Uhr.

Am Sonnabend ab 18 Uhr ist Melvin Haack, Bandmitglied bei „Schnaps im Silbersee“ aus Berlin, vor Ort in der Gassmühle. Schon der Titel verspricht Amüsement vom Feinsten. Aufgeführt wird ein Musikkabarett.

Für die Veranstaltungen am Freitag und Samstag gelten die 2G-Regeln; die Veranstaltung am Donnerstag findet mit 3G statt. Reservierung unter torsten@sielaff.biz oder 0176/84 84 99 18