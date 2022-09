Warum Udo Huth mit seinem Hofladen in Dabrun ein gutes Geschäft macht

Dabrun/MZ - Wer im Hofladen von Udo Huth in Dabrun einkauft, der kann sich sicher sein, dass die angebotenen Produkte keinen weiten Weg haben: Hinter dem dunkelgrünen Tor reihen sich in Regalen verschiedenste Kohlsorten, Kartoffeln, Tomaten und Eier aneinander - auf dem Hof grunzen freudig die Schweine, schnattern die Enten und gackern die Hühner. „Alles kommt hier direkt vom Feld und von eigenen Erzeugnissen“, sagt Huth, der einen Gemüse- und Landwirtschaftsbetrieb in seinem Heimatdorf führt. Mit seinem Hofladen hat sich der 61-Jährige ein weiteres Standbein aufgebaut. Und die Nachfrage nach frischen und regionalen Produkten ist in dieser Zeit größer denn je, wie er bestätigt: „Die Leute kommen auch von weiter her. Sogar Gaststätten aus der Region lassen sich von uns beliefern.“

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.