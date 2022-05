Wie auf Schienen Warum sowohl bei der Deutschen Bahn als auch im Hamburger Elbtunnel auf Coswiger Know-how zurückgegriffen wird

Die weißen, recht flachen Werkshallen mit ihren dunkelgrauen Dächern direkt hinter den Bahnschienen am Buroer Feld in Coswig muten unscheinbar an. Auch das modern geschnittene, zweigeschossige Verwaltungsgebäude der Winter Gerätebau- und Metallverarbeitung GmbH (WGM) kommt nicht gerade protzig herüber.