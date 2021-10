Warum Kita in Pretzsch drei Tage komplett geschlossen blieb

Pretzsch/MZ - Die Kindertagesstätte „Teddybär“ in Pretzsch musste mehrere Tage komplett geschlossen werden. Entsprechende Informationen der MZ bestätigte am Montag der Bürgermeister von Bad Schmiedeberg Martin Röthel (SPD).

Von Mittwoch bis Freitag vergangener Woche blieb die Einrichtung zu, sagte Röthel. Er begründete das mit Krankheiten. Von den acht Mitarbeitern hatten sich sieben krank gemeldet, eine war im Urlaub. „Wir konnten nicht anders, Aushilfen hätten da auch nichts genützt“, so der Bürgermeister. Montag und Dienstag seien noch überbrückt worden, „damit die Eltern einen Vorlauf haben“. Wer seine Kinder nicht zu Hause betreuen konnte, hatte die Wahl, sie in die Kitas nach Meuro oder Trebitz zu schicken. Das sei auch in Anspruch genommen worden. Am gestrigen Montag hatte „Teddybär“ wieder geöffnet.

Einen generellen Personalmangel gibt es laut Röthel nicht. Alle Stellen seien besetzt, nächste Woche beginne in Pretzsch eine neue Kollegin. Der Krankenstand indes sei in der Tat oft hoch: Vielleicht könne mehr Gesundheitsprävention helfen.