Wartenburg beteiligt sich an bundesweiter Aktion zum Tag der Deutschen Einheit

Ort beteiligt sich am 3. Oktober an bundesweiter Aktion.

Wartenburg/MZ - Sie werden es wieder tun: 25 Frauen in Wartenburg beteiligen sich am Sonntag an der bundesweiten Initiative „3. Oktober - Deutschland singt!“ Und dass sie es machen, hat Gründe: Zum einen, sagt Angelika Korge vom Organisationsteam zur MZ, war es 2020 „so schön“. Und zum anderen gehe es darum, den Tag der Deutschen Einheit zu feiern. Ihr sei es ein Bedürfnis, „mal zu sagen, was schön ist“.

Singend werden sie das machen und dabei Teil von etwas Größerem sein. Schon 2020, als der 30. Jahrestag der Deutschen Einheit begangen wurde, haben sich nach Angaben der Initiative „3. Oktober - Deutschland singt“ an über 250 Orten viele „als Chor, Musikgruppe oder einfach nur singend“ mit Kerzen an der Aktion beteiligt. Gemeinsam ist allen, dass sie dieselben Lieder singen, zehn ausgewählte Titel wie etwa „Kein schöner Land“, „Hevenu Shalom Alechem“ oder „Von guten Mächten“ und zum Ende eine Interpretation der Deutschen und der Europahymne. In Wartenburg gönnen sie sich noch ein Extra, dort, erzählt Angelika Korge, bauen sie zusätzlich die „Wartenburg-Hymne“ ein. In einer Begründung für ihre Teilnahme steht übrigens zu lesen: „Den Wartenburgern ist es eine Herzensangelegenheit, danke zu sagen für ein Leben in Frieden, Freiheit und Einheit.“

Deshalb wollen sie - mit dem Förderkreis 1813 Wartenburg als Träger der Aktion - im Rahmen des diesjährigen Gedenktages zur Schlacht bei Wartenburg den 31. Jahrestag der Deutschen Einheit auf dem „Sand“ feiern. Verwiesen wird insoweit auch auf eine bereits 1990 gepflanzte „Einheitseiche“. Dort, „Am Sand“, wurde am Dienstagabend auch zur Stell- und Generalprobe für den klangvollen Auftritt am Sonntag gebeten. Korge zufolge haben sie die Besetzung diesmal erweitert: Rechne man also zum Projektchor noch die Funkengarde des örtlichen Karnevalvereins hinzu und eine Instrumentalgruppe, dann bringen sie es dem Vernehmen nach auf 35 Mitwirkende. Der Projektchor wird von Susann Zschieschang betreut. Bis zur Generalprobe haben sie sich zu regelmäßigen Proben in der Kirche getroffen, was aufgrund der Größe und Höhe des Raumes coronakonform möglich war.

Wie Korge weiter berichtet, haben sie den CDU-Bundestagsabgeordneten Sepp Müller als Schirmherrn für ihr Vorhaben gewonnen. Ihn erwarten sie auch am Sonntag, wenn es heißt: „Deutschland singt in Wartenburg.“ So steht es übrigens auch auf der Website des Ortes. In die „musikalische Danke-Demo“, wie das Format auf Seiten der Initiatoren auch genannt wird, soll um 18.30 Uhr gestartet werden. Und um 19 Uhr beginnt in Wartenburg zeitgleich mit vielen anderen Chören im gesamten Bundesgebiet das offene Singen. Musik verbindet.

Ausführliche Informationen sind unter www.3oktober.org online abrufbar. Und bei www.wartenburg.de wird über das lokale Geschehen am Sonntag informiert.