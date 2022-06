Warten auf Grün

Die Hoffnung steigt, dass an fünf Tagen in Folge der Inzidenzwert im Kreis Wittenberg unter 100 bleibt. Wie Amtsarzt und Vize-Landrat die Lage einschätzen.

Mit 70 zusätzlichen Impfdosen Astrazeneca hat die Stadt Gräfenhainichen in dieser Woche einen zweiten Impftag organisiert. Andrea Hackl-Kleinschmidt und Sandra Kleinschmidt haben, unterstützt von zwei städtischen Mitarbeitern im Eingangsbereich, diese Impfaktion übernommen.

Wittenberg - Trotz einer leichten Entspannung beim Infektionsgeschehen stand Freitagmittag die Inzidenz-Ampel des Landkreises Wittenberg noch auf Gelb. Erst wenn fünf Mal in Folge die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt, wird auf Grün umgestellt. Nach bisherigen Berechnungen wäre dies am 27. Mai der Fall. „Ab Donnerstag könnte dann die Bundesnotbremse gelöst werden“, erklärte insoweit am Freitag auf einer Pressekonferenz Vize-Landrat Jörg Hartmann (CDU).