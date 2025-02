Wittenberg/MZ. - Zu einem informativen Spaziergang unter dem Titel „Wahlverhalten der Vögel – Von tollen Sängern bis zu Wahlbetrügern“ lädt der Kreisverband Wittenberg des Naturschutzbundes (Nabu)ein.

Gedacht ist diese unterhaltsame Führung an diesem Sonnabend, 1. Februar mit dem Ornithologen und Autoren Ernst Paul Dörfler für Jugendliche wie Erwachsene und Familien. Treffpunkt ist am Schwanenteich in der Nähe der Dominos Pizza in der Mauerstraße. Ein Mitglied des Nabu wird mit der Verbandsfahne die Teilnehmer begrüßen.

Zum Thema: Vögel praktizieren Wahlen schon seit 150 Millionen Jahren – und das mit einer Wahlbeteiligung von 100 Prozent. Aber was genau wird gewählt? Die Partnerwahl ist für Singvögel eine Lebensentscheidung: Weibchen treffen die Wahl, Männchen werben mit Gesang, Farben und beeindruckenden Flugshows um die Gunst der Damen. Kreativität und Ausdauer sind gefragt, denn ohne die richtigen „Wahlgeschenke“ oder überzeugende „Wahlversprechen“ bleibt der Erfolg aus.

Auch die „Wahlgesetze“ sind faszinierend: Weibchen sind die einzigen Wählerinnen, Männchen nur Kandidaten. Doch das ist längst nicht alles. Während die besten Sänger ihre Nachkommenzahl maximieren, gehen Wahlverlierer leer aus und müssen hoffen, dass die nächste Saison ihnen eine neue Chance bietet. Manche Arten sind monogam, andere bevorzugen Polygamie – und ja, auch bei Vögeln gibt es „Wahlbetrug“: Der Kuckuck nimmt eine ganz eigene Rolle ein. Er verspricht das Blaue vom Himmel und lässt am Ende andere für sich arbeiten. Stellt sich die Frage: Was können Menschen von den Vögeln lernen? – Auf jeden Fall eines: ihre unerschütterliche Begeisterung für die Wahl.

Anmeldung und Informationen beim Nabu-Kreisverband Wittenberg per Mail an [email protected]