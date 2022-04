Vorbestrafter Wittenberger gleich zweimal vor Gericht

Zunächst als Opfer, später als Angeklagter - warum ein vorbestrafter Mann aus Wittenberg an einem Tag zu mehreren Verhandlungen erscheinen muss.

Wittenberg - Dass manche Menschen öfter vor Gericht stehen, kommt so selten nicht vor. Vorstrafenregister weisen mitunter eine erstaunliche Länge auf. Was indes Seltenheitswert haben dürfte: Wenn ein Mann am gleichen Tag zu zwei Verhandlungen geladen wird, einmal als Opfer, einmal als Angeklagter.