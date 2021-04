Von Kunst bis Tomate im Landkreis Wittenberg

Wochenend-Tipps im Landkreis Wittenberg: Vier Angebote in der Region sind hier in den Blick gerückt. Es gibt etwas zum Basteln, Schauen, Auswählen und Wandeln.

In Kemberg öffnet am Wochenende die Galerie im Turm mit Arbeiten von Berliner Künstlern unter dem Titel ?schwarz oder weiß und ein bisschen farbe?.

Wittenberg - Absagen von Veranstaltungen dominieren diese Zeit oder diese werden erst gar nicht angesagt. Dennoch gibt es am bevorstehenden Wochenende Termine. Vier Blicke in die Region.

Ein aufmerksamer Blick richtet sich in die Lutherstadt und konkret aufs Haus des Reformators. Hier wird die Veranstaltungsreihe „Sonntags bei den Luthers“ auch an diesem 25. April, ab 14 Uhr angeboten. Allerdings muss der „Besucher“ auf Martins Internetseite schauen oder sich bei Facebook beziehungsweise Youtube umsehen. In „Katharinas Gartentraum“ geht es um die gefiederten Frühlingsboten. „Es schwirrt und zwitschert im Garten“, heißt es bei Luthers. Deshalb wird gemeinsam ein Vogelhäuschen für den eigenen Garten oder Balkon gebaut. Da diese Veranstaltung coronabedingt nicht vor Ort stattfinden kann, stellt sie die Lutherstiftung als Video auf der Website, bei Facebook und Youtube zur Verfügung.

Video unter Aktuelles auf der Internetseite www.martinluther.de sowie auf dem Youtube-Kanal und der Facebook-Seite der Stiftung

Ein neugieriger Blick richtet sich nach Kemberg. Hier soll in den Stadtkirchenturm geschaut werden. Trotz Pandemie will der Kultur- und Kunstverein Kemberg die „Galerie im Turm“ zu den gewohnten Zeiten am Sonnabend und Sonntag von 15 bis 17 Uhr öffnen, natürlich unter Einhaltung der gültigen infektionsschutzrechtlichen Regeln und nach telefonischer Voranmeldung. Unter dem Titel „schwarz oder weiß, und ein bisschen farbe“ zeigen die Berliner Künstler hanneke van der hoeven und corn.elius vorerst nur an diesem 24. und 25. April grafische Arbeiten und andere Geschichten. „Entsprechend der aktuellen Pandemiesituation werden wir zeitnah weitere Informationen zur künftigen Öffnung dieser Ausstellung veröffentlichen“, kündigt Gudrun Böhme an und betont: „Wir freuen uns wie immer auf unsere Besucher. Bitte bleiben Sie uns treu!“

Terminvereinbarung unter Telefon 034921/20641

Ein fachkundiger Blick gilt Raben und schweift in dem Ort ins Naturparkzentrum „Hoher Fläming“ im Brennereiweg. Dort öffnen sich den Besuchern am Sonntag zwischen 10 und 16 Uhr jeweils für eine Viertelstunde Zeitfenster für die Begutachtung von ungefähr 600 Tomaten- sowie rund 30 Chili- und Paprikapflanzen. Diese wurden von Mitgliedern des Vereins Naturparkzentrum Hoher Fläming zu Hause auf Fensterbänken und in Gewächshäusern vorgezogen. Die Vereinsmitglieder hoffen, dass sich Gemüsegärtner dafür begeistern können, auch andere Tomatensorten auszuprobieren, und vielleicht ein Herz für alte Sorten entdecken. Statt roter Tomaten könnten es auch grüne, gestreifte, violette, gefurchte, birnenförmige oder behaarte Früchte sein. „Ich werde oft nach meiner Lieblingstomate gefragt“, berichtet Tomatenfreundin Juliane Wittig, die zum Tomatentag im April oder zur Tomatenausstellung im September die Fragen der Gäste beantwortet. Ihre Antwort „Ich habe Lieblingstomaten zum Naschen, zum Einwecken, zum Rösten, zum Füllen, für Ketchup und Saucen und für den Salat“ löse oft Erstaunen aus.

Terminvergabe für den Besuch des Tomatentags telefonisch unter 033848/60004 oder online www.naturpark-hoher-flaeming.de/aktuelles/tomatentag.html

Ein verträumter Blick ist nach Dessau gerichtet, in den Tierpark. Dort öffnet sich am Wochenende nach Kassenschluss noch einmal aufs Neue von 19 bis 22 Uhr die Pforte. Bis zum 24.?Mai gelten Sonderöffnungszeiten für die Illumination „Lichtkultur trifft Hochkultur“, die zum Wandeln auf angestrahlten Pfaden unter 90 Lichterbögen oder zum Flüstern unter den Herzen auf der Liebesinsel lädt. Die Installation „Hoffnungsschimmer“ im Mausoleum erinnert an „Dessau 1945 im Jahr 0“. Das Nachtprogramm läuft jeweils von Mittwoch bis Sonntag. An diesen Tagen ist der Tierpark tagsüber nur von 9 bis 17.30 Uhr geöffnet. Montags und dienstags ist wie üblich 9 bis 18 Uhr geöffnet.