Tierseuche im Landkreis Wittenberg Geflügelpest-Alarm: 28.000 Tiere bei Kemberg in Gefahr – Krisenstab im Einsatz

In einem Geflügelbetrieb in Gaditz bei Kemberg droht ein massiver Ausbruch der hochansteckenden Vogelgrippe H5N1. Rund 28.000 Tiere sind betroffen. Die Behörden reagieren sofort – mit drastischen Maßnahmen. Was auf Halter im Kreis nun zukommt.