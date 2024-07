In Bad Schmiedeberg wurde einem Busfahrer die Vorfahrt genommen. Im zuge dessen wurden vier Schulkinder verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Bad Schmiedeberg/MZ - Vier Schüler wurden bei einem Beinahe-Unfall mit einem Bus verletzt. Nach eigenen Angaben befuhr ein 52-jähriger Busfahrer am 4. Juni um 08.15 Uhr in Bad Schmiedeberg den Margarethenring aus Richtung Tuchmacherweg kommend in Richtung Kurfürstenring.

Ein unbekannter VW-Fahrer habe zeitgleich den Kurfürstenring in Richtung Margarethenring befahren. Dabei habe er, die Vorfahrt des Busfahrers missachtet. Beide Fahrzeugführer konnten jedoch noch stark bis zum Stillstand bremsen, sodass es zu keinem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Da an beiden Fahrzeugen demnach kein Schaden entstand, habe es für beide Fahrer keinen Unfall gegeben und sie tauschten keine Personalien aus.

Nach dem Wiedereinsteigen in seinen Bus habe der Fahrer geprüft, ob jemand verletzt sei. Nach seinen Angaben saßen alle Fahrgäste auf ihren Plätzen und hätten keine Ansprüche gehabt. Erst in der Schule der im Bus mitfahrenden Kinder wurde bekannt, dass sich vier Schüler im Alter von sieben, elf, 12 und 15 Jahren leicht verletzt haben.

Die Polizei bittet den unbekannten Fahrer des VW sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen und zum unfallbeteiligten Fahrzeug / Fahrer machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per E-Mail an [email protected] zu melden.