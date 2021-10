Zugverkehr in Wittenberg vorläufig eingestellt - Fahrradfahrer von umstürzendem Baum getroffen und schwer verletzt - Baum stürzt auf Pkw

Der Zugverkehr am Wittenberger Hauptbahnhof wurde vorläufig eingestellt.

Wittenberg - Sturm "Ignatz" hat im Kreis Wittenberg für einige Schäden und Verkehrsbehinderungen gesorgt. Am Donnerstagnachmittag wurde der Zugverkehr am Bahnhof der Lutherstadt vorläufig eingestellt.



Ein Überblick:



Am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, musste die Feuerwehr auf der B2 bei Eutzsch in Höhe der Lammsdorfer einen Busch von der Fahrbahn beseitigen. Eine halbe Stunde später war das Verkehrshindernis behoben.



Ebenfalls gegen 18 Uhr musste die Feuerwehr einen umgestürzten Baum auf der Straße zwischen Merkwitz und Österitz beseitigen.

Gegen 18.30 Uhr wurde die Feuerwehr Schnellin zu einem Einsatz gerufen. Sie half der Agrargenossenschaft beim Einfangen ausgebrochener Kühe. Es ist aber noch nicht zweifelsfrei geklärt, ob die Tiere in Folge des Sturms durchgegangen waren.



Gegen 20 Uhr am Mittwochabend musste die Feuerwehr in Apollensdorf, auf der Apollensdorf Braunsdorfer Str. Ecke Ahornweg, einen Baum von der Straße beseitigen. Der Einsatz dauert circa eine halbe Stunde.



Auch in den frühen Morgenstunden am Donnerstag musste die Feuerwehr ausrücken. In der Düßnitzer Straße in Axien war gegen 4 Uhr morgens ein kleiner Baum sowohl auf die Straße als auch auf die Stromleitung gefallen. Dieser wurde von der Feuwehr beräumt.



Gegen 5.30 Uhr musste die Feuerwehr bei Kemberg Richtung Bergwitz einen umgestürzten Baum von Straße beseitigen. Die Aufräumarbeiten waren gegen 6 Uhr abgeschlossen.



Fahrradfahrer bei Tornau von umstürzendem Baum getroffen

Ein Fahrradfahrer ist bei Tornau auf der K 2036 am Donnerstag von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Er sei mit seinem Rad Richtung Krina unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Der 62-Jährige wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Er wurde schwer verletzt.



Gräfenhainichen: Baum fällt auf Pkw

Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei um 8.16 Uhr ein umgestürzter Baum in der Dorfstraße in Gräfenhainichen gemeldet. Dieser begrub einen Jaguar unter sich. Verletzt wurde niemand.

Umgekippter Bauzaun in Wittenberg



Im Rahmen einer Fußstreife wurde am Donnerstag um 9.35 Uhr festgestellt, dass der Bauzaun vor dem Neubau der Kindereinrichtung in der Juristenstraße in Wittenberg aufgrund starker Sturmböen umgekippt ist. Die Sicherung des Zaunes wurde veranlasst.

Herunterhängender Ast

Um 10.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Wittenberg, Rothemark, ein Ast von einem Baum hängt.

Vor Ort wurde festgestellt, dass ein circa drei Meter langer Ast in circa fünf bis sechs Metern Höhe bereits fast vollständig abgebrochen war und drohte, herunterzufallen. Die Gefahrenstelle wurde bis zum Eintreffen der Feuerwehr abgesichert. Die Kameraden entfernten den Ast.

Vollsperrung wegen umgestürzter Kiefer zwischen Kemberg und Meuro



Von 11.22 Uhr bis 11.32 Uhr musste die L 129 zwischen Kemberg und Meuro voll gesperrt werden. Circa 500 Meter hinter Kemberg stürzte eine tote Kiefer auf die Straße. Kameraden der Feuerwehr Kemberg beseitigten den Baum.

Herabfallende Dachziegel in Kemberg



Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel den Beamten am Donnerstagmittag, um 11.55 Uhr in der Wittenberger Straße in Kemberg auf, dass Dachziegel eines leerstehenden Hauses auf die Straße fallen. Das Objekt wurde zunächst durch die Polizeibeamten, später durch die Kameraden der Feuerwehr Eutzsch gesichert. Verletzt wurde niemand.

Auch in der Wittenberger Collegienstraße fielen gegen 12.14 Uhr Dachziegel herunter. Bis zum Eintreffen der Verantwortlichen sicherten die Beamten die Gefahrenstelle.

Baum streifte Pkw bei Oranienbaum



Der 65-jährige Fahrer eines Renaults fuhr am 21.10.2021 um 12.20 Uhr die B 107 aus Richtung Oranienbaum kommend in Richtung Jüdenberg. Zwischen der Müchauer Mühle und Jüdenberg fiel plötzlich ein Baum von rechts nach links auf die Fahrbahn. Dieser streifte den Pkw, wobei die Frontscheibe, das Dach und der Heckgepäckträger beschädigt wurden. Ein auf dem Gepäckträger befindliches Fahrrad wurde ebenfalls beschädigt. Der Fahrer hatte Glück und blieb unverletzt.