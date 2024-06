Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ. - Der VfB Gräfenhainichen steigt aus der Fußball-Landesliga ab. Die Gastgeber kommen am Donnerstag im Finale gegen Blankenburg nicht über 1:1 hinaus. Die Gäste jubeln euphorisch. Sie haben sich gerettet. Die Gräfenhainichener Kicker liegen nicht nur sprichwörtlich am Boden. Gestandene Männer müssen getröstet werden, haben Tränen in den Augen. „Wir kommen wieder!“ verspricht VfB-Sportdirektor Steve Schaller.