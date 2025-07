Direkt am Wittenberger Marktplatz lockt das Brauhaus mit deftiger Küche und selbst gebrautem Bier. Was eine Mitarbeiterin empfiehlt und warum der Besuch etwas ganz Besonderes ist.

Wittenberg/MZ - Auf den ersten Blick wirkt es beinahe unscheinbar: das Brauhaus Wittenberg, direkt am Marktplatz gelegen. Es fügt sich dezent in die historische Kulisse der Lutherstadt ein. Doch hinter der Fassade verbirgt sich ein Ort voller Charakter, an dem mehr als 500 Jahre Geschichte mit handwerklicher Braukunst und herzlicher Gastlichkeit zusammentreffen.