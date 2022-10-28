Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Der nächste Termin ist am dritten Advent.

Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage 2025 in Wittenberg?

Wittenberg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Wittenberg?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Wittenberg

In Wittenberg sind vier verkaufsoffene Sonntage für 2025 geplant. Der erste fand anlässlich des Töpfermarktes am 28. September statt.

Am 31. Oktober öffnen die Geschäfte in der Innenstadt anlässlich des Reformationsfests. Neben den geöffneten Läden können sich Besucher an dem Feiertag unter anderem auf ein historisches Spektakel, Konzerte und Gottesdienste freuen. Auch am 30. November öffneten die Türen in der Innenstadt.

Der vierte und letzte verkaufsoffene Sonntag in Wittenberg findet am 14. Dezember statt. Nach dem Shoppen in der Stadt bietet der Weihnachtsmarkt die perfekte Möglichkeit für längeres Bummeln.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.