Wittenberg. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Wittenberg?

Verkaufsoffene Sonntage 2024 in Wittenberg

Bislang fand dieses Jahr ein verkaufsoffener Sonntag in Wittenberg statt. Anlässlich des Töpfermarktes war das sonntägliche Einkaufen am 29. September möglich. Drei weitere Termine folgen noch im Jahr 2024: Am 31. Oktober im Rahmen des Reformationstages und dessen Feierlichkeiten sowie an den ersten und dritten Adventssonntagen am 1. und 15. Dezember.

Wo kann am Reformationstag und in der Vorweihnachtszeit geshoppt werden?

Wie die Pressestelle der Stadt auf Nachfrage mitteilt, erlaubt die Lutherstadt Wittenberg gemäß einzelner Allgemeinverfügungen in der Regel die Öffnung von Geschäften in der Altstadt. Am 31. Oktober haben Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet, am 1. und 3. Advent von 13 bis 18 Uhr.

Geschäfte haben in folgenden Straßen geöffnet:

Schlossstraße

Markt

Arsenalplatz

Collegienstraße von Höhe Markt bis Mittelstraße/Wilhelm-Weber-Straße

Mittelstraße von Höhe Neustraße bis Kirchplatz

Kirchplatz

Neustraße 7 bis 10

Jüdenstraße

Bürgermeisterstraße von Höhe Jüdenstraße bis Mauerstraße

Klosterstraße

Juristenstraße von Höhe Mauerstraße bis Markt/Coswiger Straße

Coswiger Straße

Sind bereits verkaufsoffene Sonntage für 2025 in Wittenberg geplant?

Auch im kommenden Jahr sind verkaufsoffene Sonntage anlässlich des Töpfermarktes, des Reformationstages und des 1. und 3. Advents geplant, teilt die Pressestelle der Stadt auf Anfrage mit.