Verhalten optimistisch im Landkreis Wittenberg

Wittenberg - Sehr geringfügig, um nur 0,2 Prozentpunkte, ist im Kreis die Quote der Arbeitslosigkeit im Mai zum Vormonat gesunken. Sie beträgt damit 6,9 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies, dass 164 Menschen weniger als im April ohne Einkommen aus aktiver Tätigkeit sind. Insgesamt meldet die Agentur für Arbeit zum Beginn des neuen Monats 4.376 Menschen in Arbeitslosigkeit. Diese Zahlen werden traditionell zum Monatsbeginn veröffentlicht.

Kurzarbeit stabilisiert

Torsten Narr, der Chef der Arbeitsagentur Dessau-Roßlau-Wittenberg, sieht in steigenden Impfquoten und sinkenden Inzidenzwerten in der Region positive Auswirkungen auf die Entwicklung im Beschäftigungsgeschehen bereits im Mai. Bekanntlich sind erst seit den jüngsten Tagen ernstzunehmende Lockerungen der Schutzmaßnahmen vor Corona zu erleben.

Viele Unternehmer „blicken jetzt verhalten optimistisch auf die nächsten Monate und stellen wieder neue Mitarbeiter ein“, bewertet Narr die neuesten Zahlen der Statistik. „Die Zahl der Kündigungen und Entlassungen geht zurück. Gleichzeitig stabilisiert das Instrument der Kurzarbeit weiterhin die Wirtschaftsbereiche, die nach wie vor von Einschränkungen und der konjunkturellen Krise betroffen sind“, so der höchste Arbeitsvermittler der Region.

Als problematisch betrachtet er weiterhin die hohe Quote an Langzeitarbeitslosen. „Häufig sind die Langzeitarbeitslosen diejenigen, die als letztes von einem Aufschwung am Arbeitsmarkt profitieren. Wir werden lange brauchen, um wieder den positiven Trend bei der Langzeitarbeitslosigkeit zu erreichen, den wir vor der Pandemie hatten“, erklärt Torsten Narr in der aktuellen Pressemitteilung.

Negative Tendenzen

Dennoch sind im Mai 321 neu zu besetzende Stellen durch Firmen bei der Arbeitsagentur gemeldet worden - fünf weniger als im Vormonat April. 240 entlassenen Menschen stehen zum Ende des Monats Mai 296 neu eingestellte Beschäftigte gegenüber. Auch hier ist die Tendenz negativ. Das bedeutet, zwar wurden 28 Menschen weniger entlassen, aber auch 79 weniger als im April neu eingestellt.

Das Jobcenter meldet Ende Mai 6.251 Bezieher von Arbeitslosengeld II und mit 4.957 insgesamt 96 Bedarfsgemeinschaften weniger als im April. (mz)