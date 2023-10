Die Einwohner Coswigs formieren sich gegen den „Sachlichen Teilplan Windenergie 2027“. Erste Mitgliederversammlung findet in Wörpen statt.

Arbeitstreffen des Vereins Gegenwind Fläming in Wörpen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Coswig/MZ - Brigitte Bielke aus Möllensdorf nennt knapp fünf Hektar Land ihr Eigen. „Dort wird Ackerbau betrieben und Lebensmittel hergestellt“, sagt die 77-Jährige und betont, dass das schon seit hunderten von Jahren so sei. Auch die benachbarten Flächen werden so genutzt, doch nun sieht sie dieses Land in Gefahr. Ein Windpark soll entstehen.