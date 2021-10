Verein will Tausende Euro für Dorfschule in Meuro sammeln

Wie ein Verein von Bürgern 25.000 Euro sammeln will, um der sanierten Dorfschule in Meuro neues Leben einzuhauchen - und was es im Gegenzug gibt.

Meuro/MZ - „Gezielt ländliche Regionen stärken“, so war ein Studienprojekt der Evangelischen Akademie überschrieben. Dabei erinnerte man sich an die früher bekannten Spindestuben in den Orten, in denen sich zumeist Frauen trafen, um sich mit interessanten Themen zu befassen, sich einfach auszutauschen und gemeinsam zu essen. Diese historische Tradition sollte wieder erweckt werden. Um die Arbeit nach Auslaufen des Projektes weiterzuführen, wurde der Verein „Spindestuben Dübener Heide“ im Jahr 2020 gegründet. Wirksam wird er insbesondere in Sachau, Söllichau und Meuro, aber auch in Krina und Gniest.

Gebäude vorm Verfall gerettet

Erstmals so richtig in die Öffentlichkeit getreten ist der Verein mit der Wiedereröffnung der Alten Dorfschule in Meuro. Sie wurde 1848 erbaut und war bis 1948 eine Bildungseinrichtung. Damit ist sie die älteste heute noch stehende ehemalige Einklassenschule im Landkreis, wie Christian Krutzger, im Verein unter anderem für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, nicht ohne Stolz berichtet. Später diente sie auch als Jugendklub und war dann fast dem Verfall preisgegeben.

Fördermittel machten es möglich, das Haus zu sanieren. Es musste zunächst trockengelegt werden, erhielt teilweise ein neues Dach, neue Elektrik und Fußböden.

Damit ist es aber noch nicht so richtig nutzbar. „Im Inneren muss sich noch einiges tun. Dazu gehören Tische, Stühle und Bänke sowie eine Klimaanlage“, führt Krutzger aus. Deshalb wurde eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Ziel des Vereins ist es, die benötigten 25.000 Euro damit zu erwirtschaften. Als Gegenleistungen werden unter anderem Turmbesteigung und Kirchbesichtigung, die Neuauflage des „Meirischen Kuechenbuechlein“ (Rezepte der Meuroer Küche) bis hin zum Wohnzimmerkonzert oder einer künstlerisch gestalteten Holzbank aus Robinie angeboten.

Basteln und Kinderprogramm

Doch der Verein kümmert sich nicht nur um Gebäude. Er bietet auch Vorträge und Wanderungen zu verschiedenen Themen rund um die Dübener Heide an, will zum Erhalt eines typischen Dorfcharakters beitragen und die Jugend- und Altenhilfe fördern. In Sachau werden Sportkurse organisiert, in Meuro wird es künftig auch Bastel- und Kindernachmittage geben und in Söllichau hat sich die Kinderkleiderbörse bereits einen guten Namen gemacht.

Die Alte Dorfschule soll wieder zu einem Mittelpunkt des Dorflebens werden. Dabei sind verschiedenste Nutzungen möglich, zum Beispiel für Yogakurse oder Klangschalentherapien. Interessenten gebe es bereits.