Verbandsliga in neuer Serie geteilt?

Wittenberg

Gehen Eintracht Elster und der Lokalrivale FC Grün-Weiß Piesteritz in der Fußball-Verbandsliga künftig getrennte Wege? Also zumindest vorerst. Oder finden die Landesklasse-Derbys in der Region in einer schnelleren Taktung statt? Denkbar wären diese Szenarien in der kommenden Saison durchaus.

Fast alle Mannschaften, die nach der coronabedingt erneut abgebrochenen Spielzeit ein Aufstiegsrecht besitzen, wollen dies auch wahrnehmen. Da es im Gegenzug aber keine Absteiger gibt, kommt es zum zweiten Mal in Folge zur Vergrößerung der Ligen - und es droht ein Termin-Chaos.

38 Spieltage drohen

So würden in der Verbandsliga, Stand jetzt, künftig 20 Mannschaften am Start sein. Da lässt sich leicht ausrechnen, dass 38?Spieltage gebraucht werden würden, um die Saison mit Hin- und Rückrunde durchzuziehen. Schon mehrfach ist deshalb von verschiedenen Seiten die Variante ins Spiel gebracht worden, die höchste Spielklasse des Landes aufzusplitten.

Entweder nach regionalen Gesichtspunkten, nach denen Elster durchaus in den Norden und Piesteritz in den Süden rutschen könnte, wie es auch meistens bei den Landespokal-Auslosungen ist, oder leistungsmäßig anhand der Tabelle beim Saisonabbruch. Nach den Vorrunden könnten zum Beispiel in einer Art Playoffs der Meister und Aufsteiger ausgespielt werden, in Playdowns die Absteiger.

Derzeit sind das alles nur Gedankenspiele. „Wir haben uns im Verband natürlich damit auseinandergesetzt, die Staffelstärken dem Umfang der Mannschaften in den jeweiligen Ligen anzupassen“, hat Jörg Bihlmeyer, Vizepräsident des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt und verantwortlich für das Spielwesen, aber gegenüber „Fupa“ bestätigt. Auf dem Fußball-Internetportal läuft aktuell eine Umfrage zu diesem Thema.

Landesliga einst gedrittelt

Nicht neu wäre zum Beispiel eine Splittung der unter der Verbandsliga liegenden Landesliga in Nord, Süd und Mitte. Bis 2009 gab es diese drei Staffeln. In der Landesklasse wurde sogar mal mit neun Staffeln gespielt. Aktuell sind es sieben, eine achte - und damit insgesamt weniger Spiele für Elster II, Piesteritz II, Abtsdorf, Klieken, Möhlau, Gräfenhainichen, Annaburg, Jessen, Victoria Wittenberg, Wörlitz oder Coswig - ist in der kommenden Saison durchaus vorstellbar. (mz)