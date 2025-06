Wissenschaftler in den USA suchen Perspektiven im Ausland. Wittenberg könnte profitieren – tut es bislang aber kaum. Was dahintersteckt.

Unternehmen in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Immer mehr Wissenschaftler in den USA ziehen in Erwägung, das Land zu verlassen. Das geht aus Umfragen hervor. Etwa vom Wissenschaftsmagazin „Nature“, laut dem sich im März von 1.600 Befragten 75 Prozent vorstellen konnten, das Land zu verlassen. Ursache ist die Trump-Politik. So kürzt dieser Forschungsgelder oder entlässt Forschende. Eine Entwicklung, die sich auch auf Wittenberg auswirkt?