Wittenberg/MZ. - Ein schweres Unglück in den Sprengstoffwerken Reinsdorf beherrschte die Meldungen in beiden Wittenberger Zeitungen im März 1925. Am 4. März gegen 10 Uhr hatte es Explosionen gegeben, deren Wirkung bis Dessau und Oranienbaum gespürt wurden. In Kleinwittenberg und auch in Coswig gingen Fensterscheiben zu Bruch. In der alten Pulveranlage, so hieß es, war ein Brand ausgebrochen. Kurz darauf hatte es drei Explosionen gegeben. Am 6. März berichteten die Blätter Näheres. Zwei Fabriken waren völlig zerstört.

