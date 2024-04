Die Oberliga-Männer von Grün-Weiß spielen in einem Testspiel die eigene A-Jugend. Es ist ein letztes Luftholen vor dem Endspurt im Kampf um den Klassenerhalt.

Nachwuchs wehrt sich in der Stadthalle: Wer das Testspiel Grün-Weiß vs. Grün-Weiß gewinnt

Ungewöhnliches Handballspiel in Wittenberg

Wittenberg/MZ. - Es ist ein ungewöhnliches Testspiel am Donnerstagabend in der Stadthalle. Die Handballer vom SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz aus der Mitteldeutschen Oberliga treffen auf die A-Jugend des Vereins. Der Nachwuchs gehört zum Spitzenquartett in der Sachsen-Anhalt-Liga.