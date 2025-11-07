Auf einem Radweg bei Wittenberg ist ein 77-Jähriger am Donnerstag bei einem Sturz vom Pedelec verletzt worden. Beim Überholen anderer Radfahrer hatte er einen entgegenkommenden 21-Jährigen übersehen.

Ein 77-Jähriger stürzte am Donnerstag auf einem Radweg bei Wittenberg mit seinem Pedelec.

Wittenberg. – Bei einem Unfall auf dem Radweg der Belziger Chaussee bei Wittenberg ist ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer am Donnerstagnachmittag verletzt worden, wie die Polizei mitteilt.

Demnach war der 77-jährige Fahrradfahrer aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Reinsdorf auf dem Fahrradweg unterwegs. Auf der Belziger Chaussee habe er vorgehabt, zwei Fahrradfahrer zu überholen.

Er bemerkte nach Angaben der Polizei zu spät, dass ihm ein 21-jähriger Pedelec-Fahrer entgegenkam. Beide Männer hätten sich gestreift. Der 77-Jährige stürzte und wurde dabei verletzt, so die Polizei. Im Gegensatz dazu sei der 21-Jährige unverletzt geblieben.