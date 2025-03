Bei einem Unfall in Wittenberg sind zwei Radfahrer frontal zusammengestoßen. Dabei haben sich beide verletzt.

Wittenberg. - Bei einem Frontal-Zusammenstoß in Wittenberg haben sich zwei Fahrradfahrer verletzt. Nach Angaben der Polizei war ein 19-jähriger Radfahrer in der Unterführung an der Dessauer Straße/Hafenbrücke auf der falschen Fahrspur unterwegs.

An einer unübersichtlichen Stelle habe eine 53-jährige Pedelec-Fahrerin keine Chance gehabt, dem ihr entgegenkommenden Radfahrer auszuweichen, heißt es weiter. Beide seien frontal miteinander kollidiert.

Sowohl der 19- als auch die 53-Jährige seien bei dem Crash leicht verletzt worden und wurden medizinisch versorgt. Die Schäden an den Zweirädern schätzt die Polizei auf etwa 200 Euro.