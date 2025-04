Was das Gericht aus einer Sprachnachricht an den Fahrzeughalter ableitet.

Dessau/Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort muss ein Mann aus Oranienbaum-Wörlitz eine Geldstrafe in Höhe von 3.000 Euro zahlen. Außerdem wurde gegen ihn eine Fahrerlaubnis-Sperre von fünf Monaten verhängt. Damit korrigierte die 9. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau am vergangenen Gründonnerstag eine vorherige Entscheidung in einem geringfügigen Maß. Das Amtsgericht Zerbst hatte am 13. November vorigen Jahres den Entzug der Fahrerlaubnis für zehn Monate für notwendig gehalten.