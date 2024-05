Mühlanger/MZ - Eigenen Angaben zufolge befuhr ein 67-jähriger Lkw-Fahrer am 27. Mai um 16.35 Uhr die B 187 aus Richtung Mühlanger kommend in Richtung Wittenberg.

Wenige Meter vor der Rechtskurve in Höhe des „Thomas Philipps" Marktes sei ihm ein unbekannter Transporter-Fahrer entgegengekommen, wobei er kurz auf seine Fahrspur geraten sein soll. In der Folge wich er nach rechts aus, wobei er von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Der Transporter-Fahrer sei ohne anzuhalten weitergefahren. Am Lkw und am Auflieger sowie an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.