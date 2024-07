Coswig/DUR. - Auf der B187 in Coswig ist es am Sonntag gegen 15.45 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. Drei Autos waren laut Polizei an dem Crash in Richtung Wittenberg beteiligt.

Vor einer Baustellenampel mussten zwei Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten, heißt es. Ein 68 Jahre alter Fahrer habe wegen gesundheitlicher Mängel die Verkehrssituation nicht wahrgenommen und sei mit seinem Auto aufgefahren.

Die Fahrzeugführer der drei beteiligten Fahrzeuge wurden leicht verletzt, so die Polizei. Eine 68 Jahre alte Insassin und ein 90 Jahre alter Beifahrer wurden demnach mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen, zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Die Bundesstraße sei für circa eine Stunde gesperrt worden. Zwei Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden.

Die Gesamtschadenshöhe des Unfalls werde auf rund 40.000 Euro geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen den Unfallverursacher eingeleitet, heißt es.