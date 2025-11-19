Am Mittwoch ist es in der Dessauer Straße in Wittenberg zu einem schweren Unfall gekommen. Wegen einer beschlagenen Windschutzscheibe verlor eine Opel-Fahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr einen 19-Jährigen an. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt.

Wittenberg. – In der Lutherstadt Wittenberg ist es am Mittwochmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 19-Jähriger gegen 9 Uhr auf der Dessauer Straße angefahren und dabei schwer verletzt.

Demnach hatte eine 33-jährige Opel-Fahrerin die Dessauer Straße aus Richtung Christuskirche in Richtung Hafenbrücke befahren, als plötzlich ihre Windschutzscheibe beschlug.

Nach schwerem Unfall in Wittenberg: Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Versuch, die Scheibe sauber zu wischen, habe sie das Lenkrad verrissen, sei über eine Verkehrsinsel gefahren und anschließend mit dem jungen Mann zusammengestoßen. Dieser hatte gerade darauf gewartet, die Straße zu überqueren.

Bei dem Unfall erlitt der 19-Jährige schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Dessauer Straße war in der Folge zwischen der Hermann-Kürschner-Straße und Neun Linden kurze Zeit vollständig gesperrt.