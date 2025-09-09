Auf der A9 bei Vockerode ist es am Montag zu einem Auffahrunfall gekommen. Eine 19-Jährige fuhr auf ein anderes Fahrzeug auf und krachte anschließend in die Mittelleitplanke.

Unfall auf der A9: Junge Jeep-Fahrerin übersieht Skoda und kracht in Leitplanke

Bei einem Unfall auf der A9 prallte eine 19-Jährige mit ihrem Jeep in die Mittelleitplanke.

Vockerode. – Auf der Autobahn 9 in Fahrtrichtung Berlin ist es am Montagmorgen, dem 8. September, gegen 8.27 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Anschlussstelle Vockerode gekommen.

Die 19-jährige Fahrerin eines Jeeps hatte laut Polizei auf der A9 das Bremsmanöver eines vorausfahrenden 48-jährigen Skoda-Fahrers übersehen und war aufgefahren.

Jeep prallt in Mittelleitplanke – Fahrerin erleidet Schock

Durch die Kollision wurden sowohl der Jeep als auch der Skoda beschädigt, zudem prallte der Jeep gegen die Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuge kamen letztlich auf dem Beschleunigungsstreifen zum Stehen und mussten abgeschleppt werden.

Die 19-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Gegen die 19-Jährige wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.