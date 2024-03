Geschäftsführerin in Ferropolis blickt auf ein veranstaltungsreiches Jahr voraus. Doch zunächst begrüßt sie Familie Seifert aus Niedersachsen in der Stadt aus Eisen, die als erste Camper die Saison eröffnen.

Gräfenhainichen/MZ. - Der Museumsbetrieb des Freiluftmuseums Ferropolis ist mit dem Campingbeginn in die Saison 2024 gestartet. Familie Seifert aus Alfeld strahlte mit der Sonne um die Wette. Denn die vier Familienmitglieder waren am Gründonnerstag die ersten Gäste in Ferropolis, die Janine Scharf von der Geschäftsführung pünktlich zum Saisonauftakt 2024 in der Stadt aus Eisen begrüßte. „Ab jetzt lebt das Gelände wieder“ freute sich Scharf. „Es ist zwar nie ganz ruhig gewesen in Ferropolis, aber seit Januar und Februar vermissen wir doch etwas die übliche Action.“

100 Camper kommen zu Ostern nach Ferropolis

Die gibt es nun langsam wieder auf dem Gelände. An die 100 Camper werden über Ostern mit ihren Wohnmobilen und Campinganhängern Aufstellung unter den Tagebauriesen nehmen. Seiferts hatten drei Stunden Fahrt aus dem niedersächsischen Alfeld auf sich genommen, um sich den besten Platz am Wasser zu sichern. Den Tipp für das diesjährige Reiseziel hatten Seiferts, die seit 2011 bekennende Camper sind, in einem Veranstaltungskalender gefunden. „Uns reizt vor allem diese gigantische Kulisse und dass man direkt am See campen kann“, verriet Stefanie Seifert, während ihr Mann die letzten Arbeiten am Vordach verrichtete. Es sei komplett etwas anderes als auf den herkömmlichen Plätzen, die sie schon kennengelernt haben. „Vor allem wollen wir erleben, wie es ist, nachts unter Baggern zu schlafen und welche Geräuschkulisse dabei entsteht.“

Mit neuem Macherfestival mit Youtubern

So richtig los mit dem Trubel in Ferropolis geht es dann mit dem großen „Antik- & Trödelmarkt“ vom 11. bis 12. Mai. Denn auch in diesem Jahr wird nicht nur auf die großen Musikevents in den verschiedenen Genres gesetzt, sondern vor allem auf die komplette Bandbreite an Veranstaltungen. Dazu gehören dann auch der „Neuseenmann Triathlon“, der „Iron Drift King“ und das neue Macherfestival „The Real Life Guys Macher Festival“ über vier Tage lang mit den Youtubern. Mit diesem Format soll vor allem die Jugend für das Handwerk begeistert werden.

Es wird also fast jedes Wochenende etwas los sein in Ferropolis und wenn nicht, dann wird zwischen den Veranstaltungen ab- oder aufgebaut. Und obwohl die Saison 2024 noch in den Kinderschuhen steckt, laufen die Planungen für 2025 schon auf Hochtouren. „Selbst da haben wir kaum noch Platz für Veranstaltungen“, verriet Janine Scharf von der Ferropolis GmbH.

Derzeit freut sie sich schon das dritte Aprilwochenende. Ferropolis darf für das Land Sachsen-Anhalt die Netzwerkstelle „Industriekultur“ betreuen, denn Sachsen-Anhalt hat es sich auf die Fahne geschrieben, sein industrielles Erbe stärker als bisher zu entwickeln und zu pflegen. Dazu wird es am 21. April einen Tag der Industriekultur geben, an dem in ganz Sachsen-Anhalt 60 Standorte teilnehmen. Dort werden sich dann die Türen für Interessierte öffnen, es wird neben Sonderführungen auch Lesungen und Schauspiel geben. So wird jeder Standort eines Industriedenkmals an diesem Tag etwas anderes bieten.

„Osteria“ nimmt wieder den Gaststättenbetrieb auf

Doch vorerst werden Stefanie und Nicky Seifert mit ihren Kindern Laney und Ian die Osterfeiertage unter den Tagebaugroßgeräten und das eine oder andere Mal vielleicht in der „Osteria“, welche zu Ostern ebenfalls ihren Gaststättenbetrieb startet, verbringen.