In Wittenberg ist eine 79-Jährige Opfer eines Trickbetrugs geworden. Wie ihre Gutmütigkeit schamlos vor einem Supermarkt ausgenutzt wurde.

Trickbetrug in Wittenberg: Wie eine 79-Jährige vor einem Supermarkt beklaut wurde

In Wittenberg ist eine 79-Jährige Opfer einer dreisten Masche geworden.

Wittenberg/MZ - Eine 79-jährige Frau ist am Samstag vor einem Einkaufsmarkt in der Schillerstraße in Wittenberg Opfer eines Diebstahls geworden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau gegen 14.45 Uhr von einem Mann angesprochen, der sie um zwei Euro bat. Als sie ihm das Geld gab, bemerkte sie zunächst nichts Ungewöhnliches.

Erst beim Bezahlen ihres Einkaufs stellte sie fest, dass ihr 150 Euro aus dem Portemonnaie fehlten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.