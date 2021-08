Trebitzer drehen mit Macht die Partie gegen Thale

Wittenberg - In der Fußball-Verbandsliga gibt es für die beiden Wittenberger Teams keine Punkte. In der Landesliga läuft es für die Trebitzer besser.

Preussen - Piesteritz 7:2

Die personell arg gebeutelten Piesteritzer haben trotz der 2:7-Niederlage in Magdeburg eine Stunde lang gut mitgehalten. Die Partie beginnt vor 59 Zuschauer furios. Daniel Stridde bringt den Favoriten schnell 2:0 in Führung (6. und 8. Minute). Doch die Gäste beweisen ihre intakte Moral. Torjäger Michael Müller (11.) und Jonny Karaschewski (12.) sorgen für den prompten Ausgleich. Stridde bringt seine Farben aber erneut in Führung (20.). Dennis Marschlich, der nach seinem Torwart-Debüt in der vergangenen wieder als Feldspieler aufläuft, fehlt nur ein bisschen Glück. Sein Schuss knallt vor der Pause an die Latte. Nach dem Wechsel kann Torwart Robin Busse - der junge Mann erlebt nach seinem Pokaleinsatz in Alsleben vor einem Jahr seine Punktspielpremiere - die Entscheidung nicht verhindern. Dafür sorgt der gerade eingewechselte Patrice Goudou (63., 65.). Zuvor hat auch schon Steve Röhl (57.) getroffen. Den Schlusspunkt setzt Lucas Friedrich (90).

Elster - Barleben abgesagt

Die Partie wird bereits Freitagabend abgesetzt. „Ich habe eine Mail erhalten, dass Barleben nicht anreisen wird“, sagt Staffelleiter Stephan Gräfe. Noch am Freitag werten die Verantwortlichen den Fall Barleben offiziell als „Nichtantritt Gast“. Das Sportgericht wird jetzt über die Konsequenzen entscheiden.

Trebitz - Thale 2:1

Die SG Trebitz hat - wie angekündigt - den ersten Heimsieg mit aller Macht vor 85 Zuschauern erzwungen. Dabei gehen die Gäste zunächst in Führung durch Glebs Zavjalovs (44.). Die Treffer von Dominik Weigel (75.) und des eingewechselten Tomas Daniel Florencio Dionisio (77.) drehen die Partie. „Das war ein hoch verdienter Sieg, den wir uns erkämpft haben“, lobt der Trebitzer Trainer Raik Pandza. (mz)