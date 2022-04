Touristenpaar kassiert im Wörlitzer Zedernweg Knöllchen und spricht von Abzocke - Was die Stadt dazu sagt

Im Zedernweg in Wörlitz sollte besser nicht geparkt werden.

Wörlitz/MZ - „Ich dreh jetzt schon seit Stunden / hier so meine Runden...“, sang einmal Herbert Grönemeyer über eine vergebliche Parkplatzsuche und dass er nun zu spät zu seinem Schatz kommen würde. Lang ist’s her, doch die Parkplatzsituation in vielen Kommunen dürfte sich seit diesem Song eher noch verschärft haben.