Weil ein Topf mit Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen wurde, müssen Rettungskräfte in die Kienackerstraße in Wittenberg kommen.

Topf auf eingeschalteten Herd vergessen: Feuerwehreinsatz in Kienackerstraße in Wittenberg

Kameraden der Feuerwehr mussten in die Kienackerstraße in Wittenberg kommen.

Wittenberg/MZ - Ein vergessener Topf mit Essen auf einer eingeschalteten Herdplatte in der Kienackerstraße in Wittenberg verursachte am 8. April um 18.08 Uhr einen Polizeieinsatz.

Beim Eintreffen der Beamten waren bereits Kameraden der Feuerwehr vor Ort, welche auf Grund starker Rauchentwicklung die Eingangstür gewaltsam öffneten. Der Hauseigentümer war zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Das Feuer wurde gelöscht. Schaden entstand lediglich an der Eingangstür.